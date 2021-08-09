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Общество9 августа 2021 6:15

«Лиза Алерт»: четверо парней, потерявшиеся в лесу под Томском, найдены

Состояние здоровья молодых людей удовлетворительное
Анна Гассельбах
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В поиске участвовали 40 человек.

В поиске участвовали 40 человек.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли четырех парней, заблудившихся в субботу в лесу между Томским и Асиновским районами. Как говорится в соцсети волонтерского сообщества, их состояние удовлетворительное.

Напомним, что 7 августа, в субботу, четверо парней 23-26 лет потерялись в лесу между с. Итатка Томского района и Ягодного сельского поселения Асиновского района. В поиске участвовали 40 человек: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», сотрудники МЧС, полиция и сельские администрации.