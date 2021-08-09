«Лиза Алерт»: четверо парней, потерявшиеся в лесу под Томском, найдены

В поиске участвовали 40 человек.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли четырех парней, заблудившихся в субботу в лесу между Томским и Асиновским районами. Как говорится в соцсети волонтерского сообщества, их состояние удовлетворительное.

Напомним, что 7 августа, в субботу, четверо парней 23-26 лет потерялись в лесу между с. Итатка Томского района и Ягодного сельского поселения Асиновского района. В поиске участвовали 40 человек: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», сотрудники МЧС, полиция и сельские администрации.