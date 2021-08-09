Житель Томской области украл уличный таксофон, чтобы украсить усадебный участок

Похищенный таксофон вернули законному владельцу. Материальный ущерб более 5 000 рублей полностью возмещен. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Полицейские МО МВД России «Парабельское» расследовали курьезный случай. Они задержали 39-летнего мужчину, который похитил таксофон прямо на сельской улице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В дежурную часть МО МВД России «Парабельское» поступило сообщение от представителя одной из организации по предоставлению услуг связи о хищении таксофона установленного на опоре в д. Голещихино Парабельского района Томской области», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что оперативники быстро вышли на злоумышленника, которым оказался местный житель 1982 года рождения.

- Подозреваемый, передвигаясь на своем автомобиле по ул. Рыбной д.Голещихино, увидев на опоре закрепленный таксофон похитил его, открутив крепления от опоры. Похищенный таксофон злоумышленник установил на усадебном участке своего дома для декора, - рассказали в полиции.

Похищенный таксофон вернули законному владельцу. Материальный ущерб более 5 000 рублей полностью возмещен. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».