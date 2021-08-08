Потерявшихся в лесу Томского района мужчин ищут десятки специалистов и волонтеров

Пропавшие мужчины - не местные, они не знакомы с сибирской тайгой. Фото: сайт отряда "ЛизаАлерт" Томской области

Сегодня в группах поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области в социальной сети появилось объявление о четырех потерявшихся в лесу на границе Томского и Асиновского районов.

Сообщение гласит: «Село Итатка, Томский р-н, Ягодное сельское поселение, Аcиновский р-н, внимание! Помогите найти людей! Пропали: Обиджонов Зохиджон Гайратбек Угли 23 года, 1998 г.р., Мехмонов Санжар Нематулла Угли, 23 года, 1997 г.р., Гуломов Ойбек Гофуржон Огли, 26 лет, 1995 г.р., Абдулаев Икром Акрамжон Угли, 23 года, 1998 г.р.. 7 августа 2021 года они ушли в лес из с. Итатка Томского района и заблудились». Томские добровольцы сегодня днем выехали в лес для поиска в с. Итатка Томского района и в Ягодном сельском поселении Асиновского района.

Заметим, что мужчин разыскивают десятки человек: спасатели, полицейские, добровольцы. Как сообщили в МЧС, мужчины сами позвонили по телефону 112, сказали, что заблудились, после этого телефон их стал недоступен.