В Томске полицейский оперативно нашел молодого человека, которого подозревают в грабеже

Ограбления с избиением сегодня происходят в Томске не так часто... Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, в дежурную часть ОМВД по Ленинскому району Томска поступило сообщение, о том, что неизвестный гражданин, ударив мужчину по голове, похитил принадлежащие ему мобильный телефон и более трех тысяч рублей. Отметим, что такие случаи открытого грабежа в областном центре случаются не так часто.

Сайт регионального управления полиции информирует, что после поступления сообщения в дежурную часть на место преступления незамедлительно выдвинулись следственно-оперативная группа. Сотрудники начали поиск лица, совершившего данное преступление. В ходе обследования прилегающей территории старшим лейтенантом полиции Михаилом Ереминым был обнаружен и доставлен в ОМВД России по Ленинскому району Томска подозреваемый, местный житель 2001 года рождения. «Солдаты правопорядка» полагают, что именно он напал на потерпевшего и похитил принадлежащее ему имущество.

Специалисты отмечают, что по данному факту следователями возбуждено уголовное дело. Санкция статьи УК за грабеж предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.