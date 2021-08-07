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Происшествия7 августа 2021 13:11

В Томске прокуратура начала проверку после пожара на крыше административного здания в центре города

Возгорание произошло в ходе ремонтных работ
Анна Гассельбах
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Площадь пожара составила 100 м2, горение ликвидировано.

Площадь пожара составила 100 м2, горение ликвидировано.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Прокуратура Ленинского района г. Томска начала проверку по факту пожара на крыше административного здания на проспекте Ленина, 104, сообщает пресс-служба ведомства. Огонь вспыхнул утром на крыше здания.

«В настоящее время прокуратура Ленинского района г.Томска приступила к проверке, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований пожарной безопасности при организации и проведении работ по ремонту кровельного покрытия на крыше объекта массового пребывания людей», -говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в утреннее время на крыше административного здания по проспекту Ленина, 104 произошло возгорание. Площадь пожара составила 100 м2, горение ликвидировано. Из здания были эвакуированы 27 человек. Пострадавших нет.