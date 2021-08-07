Коронавирус в Томске: +124 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 7 августа 2021 года, в Томской области выявлено 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 38 025 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 36 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 712 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,9. В коечном фонде свободно 29,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 320 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 793 пациента скончались, 19 485 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 424 484 человекы, 164 094 скончались, 5 739 838 выздоровели.