В Томске на пр. Ленина произошел пожар на крыше торгово-офисного центра

В ликвидации пожара были задействованы 40 человек и 10 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Томской области

В субботу утром, 7 августа, произошел пожар на крыше торгово-офисного здания, расположенного на пр. Ленина, 104 в Томске, об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 11:05 поступило сообщение о загорании административного здания в Ленинском районе г. Томска», - говорится в сообщении.

Также спасатели уточнили, что предварительная площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 40 человек и 10 единиц техники. Из здания были эвакуированы 27 человек. Пострадавших нет.

Добавим, что в шестиэтажном здании по адресу пр-т Ленина, 104 расположены офисы и представительства более 50 организаций, включая несколько студий красоты, а также редакция газеты «Томская неделя» и два кафе.