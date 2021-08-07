Прокуратура выявила нарушения в одной из школьных столовых в Томской области

Прокурор района потребовал устранить нарушения в судебном порядке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проведенной ранее прокуратурой Кожевниковского района проверки МКОУ «Староювалинская основная общеобразовательная школа» было выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Частично нарушения были исправлены. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам рассмотрения внесенного директору школы представления об устранении нарушений закона в школьную столовую закуплены новая посуда, стеллаж для хранения овощей, заменен гигрометр в складском помещении, обеспечено надлежащее ведение личных медицинских книжек персонала», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что меры по устранению дефектов пола в столовой, а также обеспечению необходимым моечным оборудованием для посуды не приняты. В связи с этим прокурор района потребовал устранить нарушения в судебном порядке.

- Решением суда требований прокурора удовлетворены, до начала учебного года образовательное учреждение обязано привести помещение столовой в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, - рассказали в ведомстве.