Томские полицейские нашли подозреваемую, которая разбила и расписала автомобиль оскорблениями

Ранее в соцсетях томичи вели бурное обсуждение, некоторые считали, что это - «война соседей», а кто-то утверждал, что это – месть женщины. Оказалась и то, и другое. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Томичка накануне повредила автомобиль, припаркованный возле дома по ул. Говорова, 43. Транспортное средство с разбитыми окнами и оскорбительными фразами на капоте заметил его хозяин и обратился в полицию с заявлением. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

- По предварительным данным, у потерпевшего и подозреваемой, проживающих в одном многоквартирном доме по улице Говорова города Томска возник конфликт, в ходе которого злоумышленница облила краской входную дверь в квартиру потерпевшего. Далее дождавшись наступления ночи, злоумышленница вышла на улицу, где подошла к припаркованному автомобилю потерпевшего облила его краской, проткнула колеса и разбила стекла, после чего вернулась к себе домой, -рассказали в полиции.

Также уточняется, что соседская месть была от молодой 24-летней томички. На девушку завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». По данной статье подозреваемая может лишиться свободы на срок до двух лет.