На юге Томской области мужчина, обвиняемый в убийстве жены, взят под арест

Кровавые бытовые "семейные" преступления давно стали привычными... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Томской области, обвиняемый в убийстве жены мужчина из южного района региона заключен под стражу. Отмечается, что ведомство продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства женщины в деревне Хмелевка Кожевниковского района. Об этом случае ранее сообщали СМИ Томской области. К сожалению, кровавые семейные разборки происходят в регионе с пугающей регулярностью.

По предварительным данным, как информирует сайт правоохранительного органа, 1 августа текущего года в деревне Хмелевка в частном жилом доме было обнаружено тело 44-летней женщины с огнестрельным ранением головы. Сообщается, что по подозрению в совершении данного преступления задержан муж потерпевшей. При предъявлении обвинения задержанный дал признательные показания. Мужчина пояснил, что совершил убийство жены в ходе ссоры в результате внезапно возникших неприязненных отношений. Свои показания он подтвердил при проверке их на месте. По ходатайству следователя суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.