В Асиновском районе Томской области аграрии начали убирать посевы льна

Пришел черед убирать с полей региона лен... Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, за 4 и 5 августа асиновское предприятие «Томский лен» обработало 25 гектаров посевов этой сельскохозяйственной культуры. Специалисты информируют, что на поля вышли 5 единиц техники, работают все механизаторы организации.

Как отметил бригадир компании Александр Ермолин, информирует интернет-портал администрации региона, уборка льна-долгунца имеет свои технологические особенности. Сейчас идет уборка льна, предназначенного на волокно. Компания «Томский лен» использует сорта местной районированной селекции, которые зарекомендовали себя как устойчивые к болезням и вредителям; дающие волокно и семена отличного качества. Пресс-служба сообщает, что общая площадь посевов льна-долгунца на территории региона составляет 648 гектаров. Основные площади этой агрокультуры расположены в Асиновском районе.