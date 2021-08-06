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Общество6 августа 2021 13:34

Строители на 50 % смонтировали противофильтрационный экран на бывшем томском полигоне ТКО

На весь комплекс работ из бюджетов будет направлено свыше 447 млн рублей
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Через несколько лет гора на месте старого полигона ТКО в Новомихайловке покроется лесом и зеленью! Фото: сайт мэрии Томска

Через несколько лет гора на месте старого полигона ТКО в Новомихайловке покроется лесом и зеленью! Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщает пресс-служба администрации Томска, сегодня, 5 августа, и.о. мэра областного центра Михаил Ратнер провел выездное совещание на полигоне ТКО вблизи с. Новомихайловка, что расположен на окраине города. На этом коммунальном объекте в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в нацпроект «Экология», уже не первый год проводятся мероприятия по рекультивации. После их завершения, ожидают эксперты, холм на месте старой городской свалки можно будет использовать для прогулок и отдыха томичей и гостей города.

Специалисты напоминают, что полигон твердых коммунальных отходов общей протяженностью 54,3 гектара действовал с 1964 по 2010 годы. К моменту его закрытия на территории было накоплено более 34 млн кубометров отходов IV-V классов опасности (почти 10 миллионов тонн мусора)!

Сайт мэрии уточняет, что в текущем году на работы по рекультивации полигона предусмотрено 87,5 млн рублей. Финансовые средства выделены из федерального, регионального и городского бюджетов. На весь комплекс до 2024 года будет направлено свыше 447 млн рублей, из них 357 – средства федерального бюджета. В настоящее время на полигоне монтируется противофильтрационный экран из плотной глины. Эта инженерная система призвана исключить попадание вредных веществ в грунтовые воды. Планируемые работы уже выполнены на 50%.