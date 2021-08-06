В томском Ботаническом саду ТГУ открылась выставка цветов «Краски лета»

В Сибирском Ботаническом саду ТГУ - всегда лето! Фото: с сайта ТГУ, фото сотрудников Ботсада

Как сообщает сайт Томского государственного университета, в оранжереях Сибирского ботсада вуза открыта выставка цветочно-декоративных растений «Краски лета». Тридцать дней посетители смогут знакомиться с различными сортами флоксов, лилейников, роз. А также гости смогут любоваться красочными цветочными экспозициями. Заметим, что Ботанический сад периодически проводит различные мероприятия, связанные с редкими растениями, приглашает земляков полюбоваться на экзотические цветы.

Как пояснили сотрудники СибБС, информирует сайт университета, на выставке будут представлены более 50 различных сортов. Экспозицию планируют менять каждую неделю, садовые цветы будут оформлены в виде букетов в вазах. Украшением выставки станут 3 сорта флоксов, выведенных в Сибирском ботаническом саду в 1957 году научным сотрудником Ботсада Александрой Чигаевой.