В Томске мужчина украл телефон и сдал в ломбард

Злоумышленник познакомился с потерпевшей и проживал у неё дома на протяжении нескольких дней. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске сотрудники полиции задержали 35 – летнего местного жителя за кражу мобильного телефона у своей сожительницы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Злоумышленник познакомился с потерпевшей и проживал у неё дома на протяжении нескольких дней. Позже подозреваемый попросил женщину дать телефон для осуществления звонка, якобы своей сестре, и после получения телефона сразу направился в один из комиссионных магазинов», - уточняется в сообщении.

В полиции добавили, что по дороге мужчина встретил знакомого рассказал, что телефон принадлежит ему и попросил друга вместе пройти в комиссионный магазин для того, чтобы заложить телефон. После этого подозреваемый больше не вернулся домой к потерпевшей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.