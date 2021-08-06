Коронавирус в Томске: +126 новых случаев заражения

Число новых заболевших коронавирусом в Томской области за сутки остается на высоком уровне. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 6 августа 2021 года, в Томской области выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 37 901 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 42 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 676 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 28,1% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 660 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 792 пациентов скончались, 20 141 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 402 564 человек, 163 301 скончались, 5 720 353 выздоровели.