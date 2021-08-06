В Томске почти 40 детей пострадали от укусов клещей за неделю

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратились 16919 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 29 июля по 5 августа в Томской области специалистами управления Роспотребнадзора зарегистрировано 223 случая присасывания клещей, в том числе у 78 детей, сообщают специалисты.

Как уточняет Роспотребнадзор, наибольшая часть обращений приходится на город Томск - 132, в том числе 37 детей. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратились 16919 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 3517 детей.

Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность во время выездов на природу: каждые 15 минут проводить осмотры, выбирать для стоянок участки земли, свободные от травы и сухостоя. Это поможет вовремя обнаружить клеща и избежать возможного укуса, а значит, заражения.