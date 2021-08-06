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Происшествия6 августа 2021 9:33

В Томской области двое мужчин похитили и сдали на металлолом муниципальный забор

Ущерб кражи составил 146 тыс. рублей
Ксения Высотина
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Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакчарский районный суд.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакчарский районный суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух жителей Бакчарского района задержали за хищение металлического забора. Как сообщила пресс-служба районной прокуратуры, мужчины украли и сдали на металлолом части забора, который принадлежал муниципальному образованию.

- В мае этого года двое мужчин ночью, договорившись о совершении преступления и распределив роли, украли и в последующем сдали на металлолом части забора полигона твердых бытовых отходов, принадлежащего муниципальному образованию «Бакчарский район, - рассказали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что ущерб составил более 146 тыс. рублей. Злоумышленники были задержаны полицией при попытке совершения очередной кражи.

На данный момент, уголовное дело направлено в суд.