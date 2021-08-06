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Происшествия6 августа 2021 9:01

В Томской области пожарные спасли от гибели в погребе 67-летнюю сельчанку

Женщина решила просушить помещение, спустилась, а выйти не смогла
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Спасатели вытащили из удушающего дыма 67-летнюю женщину, владелицу погреба, который она планировала просушить в зиму.

Спасатели вытащили из удушающего дыма 67-летнюю женщину, владелицу погреба, который она планировала просушить в зиму.

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

- Сегодня в 10:47 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о том, что в д. Магадаево из погреба идет дым, а внутри может находиться женщина, - рассказали в ГУ МЧС по Томской области.

Спасатели двух подразделений - пожарно-спасательной части № 2 Томска и пожарной части с. Богашево – поспешили на место происшествия. В сильно задымленном погребе звеном газодымозащитной службы они действительно обнаружили женщину.

«Пожарные извлекли пострадавшую на поверхность и передали бригаде скорой помощи. По предварительной информации, 67-летняя женщина развела огонь в металлической бочке для просушки погреба», - уточнили в ведомстве.