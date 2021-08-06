В Томской области инвалидам боевых действий и некоторым другим категориям воинов в 2022 году увеличат выплаты

В РСВА Томской области на учете немало людей, отдавших здоровье за нашу Родину. Им добавление к имеющимся выплатам будет очень кстати. Фото: сайт ТРО РСВА Томской области.

В регионе с января 2022 года планируется увеличить размер выплат инвалидам боевых действий, ветеранам, ставшим инвалидами, гражданам, получившим увечья во время военной службы по призыву. Соответствующие поправки к областному закону приняли действующие депутаты Законодательной Думы. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Отмечается, что на реализацию законопроекта дополнительно из областного бюджета потребуется около 1,5 рублей в год. Инвалидам I группы выплату планируют увеличить с 1500 до 2500 рублей; инвалидам II группы - с 1000 до 2000 рублей; инвалидам III группы - с 800 до 1500 рублей.

«Федеральным законодательством утвержден пакет мер социальной поддержки для инвалидов боевых действий, ветеранов, ставших инвалидами, граждан, получивших увечья во время военной службы по призыву. Среди них ряд налоговых льгот, компенсации стоимости при оплате жилищных услуг, обеспечение жилым помещением ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года и другие натуральные льготы», - уточнили в пресс-службе Законодательной Думы Томской области.