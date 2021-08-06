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Происшествия6 августа 2021 8:18

В Томске обман директора известной сети детсадов обошелся государству в 21 млн рублей

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Субсидиями, которые город предоставлял бизнесвумен на покрытие расходов по содержанию сети детсадов, она, по версии расследования УФСБ региона, потратила по своему усмотрению.

Субсидиями, которые город предоставлял бизнесвумен на покрытие расходов по содержанию сети детсадов, она, по версии расследования УФСБ региона, потратила по своему усмотрению.

Фото: Архив "КП"

Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинение к руководителю 3 частных детсадов по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает 6 августа региональная прокуратура. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки регионального управления ФСБ России.

- С 2016 по 2018 г. директор сети частных дошкольных образовательных учреждений «Ладушки» представляла в департамент образования Томска фиктивные документы о якобы произведенных поставках товарно-материальных ценностей для нужд образовательных организаций. По этой документации городской бюджет предоставил свыше 21 млн рублей субсидии на возмещение затрат, которыми злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, - отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в Советский районный суд Томска.