В Томске обман директора известной сети детсадов обошелся государству в 21 млн рублей

Субсидиями, которые город предоставлял бизнесвумен на покрытие расходов по содержанию сети детсадов, она, по версии расследования УФСБ региона, потратила по своему усмотрению. Фото: Архив "КП"

Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинение к руководителю 3 частных детсадов по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает 6 августа региональная прокуратура. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки регионального управления ФСБ России.

- С 2016 по 2018 г. директор сети частных дошкольных образовательных учреждений «Ладушки» представляла в департамент образования Томска фиктивные документы о якобы произведенных поставках товарно-материальных ценностей для нужд образовательных организаций. По этой документации городской бюджет предоставил свыше 21 млн рублей субсидии на возмещение затрат, которыми злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, - отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в Советский районный суд Томска.