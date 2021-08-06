В центре Томска с 7 августа по 10 сентября закроют еще один участок автодороги

Завтра с утра на этом участке ул. Герцена в Томске закроют проезд из-за ремонта теплосетей до 10 сентября. Жителей просят учитывать это и выбирать другие пути для проезда на автомобилях. Фото: сайт мэрии Томска.

Сегодня, 6 августа, мэрия Томска сообщила о том, что с 10.00 часов завтрашнего дня до 00.00 часов 10 сентября для движения автомобилей будет закрыт участок улицы Герцена - от Киевской до Тверской. Здесь «ТомскРТС» капитально ремонтирует тепломагистраль. Объехать этот участок можно по ул. Карташова и пр. Фрунзе.

- Напоминаем также, что с 9 часов субботы, 7 августа, до 24 часов 27 августа коммунальщики приостановят движение транспорта по ул. Гоголя на отрезке от пер. Нечевского до ул. Гоголя. В понедельник, 9 августа, с 9 часов утра до 23.00 будет действовать ограничение на ул. Матросова в районе дома № 3. Здесь специалисты выполнят мероприятия по организации водоотведения, - добавили в горадминистрации.