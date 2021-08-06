Томичам на заметку: ВЦИОМ проанализировал причины нежелания россиян проявлять социально-политическую активность

Участвовать в благоустройстве общественных пространств и собственных дворов выгоднее, нежели голосовать за депутатов: по крайней мере, отдача заметна быстрее. Так или примерно так думают наши соотечественники. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

На днях Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ, https://wciom.ru/ ) опубликовал результаты очередного мониторинга социальной и политической активности россиян. По данным сайта организации, граждане нашей страны активнее всего участвуют в коллективном благоустройстве подъездов и домов (24%), в выборах (22%) и сборе средств/вещей для людей в тяжелом положении (20%).

«По сравнению с 2011 годом в 8 раз выросла активность россиян по участию в коллективных обращениях/петициях (8%), в 5 раз — по сбору средств и вещей для людей в сложном положении (20%). Также за 10 лет в три раза увеличилась доля собственников, участвующих в благоустройстве подъездов/домов (с 8% до 24% в 2021 году). Наименьшего значения за 17 лет мониторинга достиг показатель участия в выборах (22%)» - отмечают аналитики.

Уточняется, что основными причинами нежелания проявлять социальную активность в 2021 году стали отсутствие времени (28%), убеждение в том, что «политикой должны заниматься профессионалы» (20%) и доверие президенту (19%).

Добавляется: с 2007 года наблюдается увеличение доли среди не участвующих в общественно-политической жизни страны. Люди в ходе опросов говорят об отсутствии организаций, которым можно было бы доверять и в работе которых хотелось бы участвовать, а также лидеров, за которыми хотелось бы последовать.