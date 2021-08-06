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Общество6 августа 2021 6:09

Томичи старше 14 лет могут выбрать лучший цветник и двор онлайн-голосованием

Гран-при получит объект, набравший большее число «лайков»
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Многие томские дворы отличаются ухоженностью, обилием цветочных клумб, из которых руками неравнодушных жителей составляются вот такие живописные "картинки" нашего быта. Фото: сайт администрации Томска.

Многие томские дворы отличаются ухоженностью, обилием цветочных клумб, из которых руками неравнодушных жителей составляются вот такие живописные "картинки" нашего быта. Фото: сайт администрации Томска.

Сегодня, 6 августа, на сайте мэрии началось онлайн-голосование за лучший объект «Томского дворика». Его можно выбрать в двух номинациях: «Двор образцового содержания» и «Лучший цветник, клумба». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что заочно, с 6 по 10 августа, может проголосовать любой томич в возрасте старше 14 лет, перейдя по ссылке: http://www.admin.tomsk.ru/db5w/url/a7

Объектам, набравшим наибольшее количество голосов, будет присужден главный приз конкурса. Отмечается, что в этом году на конкурс подано, в общей сложности, 577 заявок.

- За лидерство борются дворы на ул. Нефтяной, 7, Карла Ильмера, 10/3, пер. Нечевском, 24 и на Иркутском тракте, 91. Главную награду конкурса также может получить один из цветников на ул. Тверской, 18, Елизаровых, 4, 79-й Гв. Дивизии, 11 и ул. Ивана Черных, 129/1, - добавили организаторы «Томского дворика».