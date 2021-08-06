Томичи, у которых был инфаркт или инсульт, могут 2 года рассчитывать на бесплатные лекарства

Свыше 20 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для томичей с ССЗ содержится в перечне бесплатных лекарств на сегодняшний день. Фото: архив "КП"

Как сообщила пресс-служба администрации Томской области, правительство РФ увеличило до 2 лет период получения бесплатных лекарств пациентами, перенесшими инфаркт, инсульт и другие острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).

По сведениям облздрава, с января 2021 года жители региона с ССЗ уже получили бесплатных лекарственных средств на сумму свыше 20 млн рублей.

По словам Алены Левко, вице-губернатора по социальной политике, в перечень препаратов для этой категории пациентов входит более 20 наименований лексредств, необходимых для полноценной консервативной терапии. Левко также уточнила, что в Томской области по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" на лечение ССЗ в 2021 году выделено 47,3 млн рублей. Денежные средства предусмотрены для закупки лекарств пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, операции на сердце, и не имеющим инвалидности.