Погода в Томске и области 6 августа 2021: будет +24, грозы, гидрометцентр объявил штормовое предупреждение

Сейчас термометр показывает +16, на улице сыро, хотя дождь закончился. Не забудьте взять с собой зонт, выходя из дома: синоптики прогнозируют дождь, днем возможна гроза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер -западный 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с. Температура +22, +24°С.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, град. Ветер западный 2-7 м/с, местами усиление до 12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура +21, +26°С.

В выходные вероятность дождей, согласно прогнозу гидрометеорологов, по Томску и области высока. В областном центре столбики термометров будут колебаться в дневные часы от +23 до +28, в остальных населенных пунктах на территории региона также будет тепло: от +24 до +29. Влажность воздуха может превысить 90%.