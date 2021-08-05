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Происшествия5 августа 2021 15:19

В с. Парабель Томской области обнаружено тело 24-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы

Рядом с телом обнаружено охотничье ружье и предсмертная записка
Анна Гассельбах
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В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В с. Парабель Парабельского района проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением головы, сообщает пресс-служба следственного комитета.

«По предварительным данным, 4 августа 2021 года в вечернее время в стайке частного жилого дома в селе Парабель Парабельского района Томской области было обнаружено тело 24-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. При осмотре места происшествия рядом с телом обнаружено охотничье ружье и предсмертная записка», - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка и устанавливаются все причины произошедшего.