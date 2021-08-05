Жительница Северска Томской области купила в интернет-магазине планшет, но получила бумагу

В отделении почты женщина получила посылку, оплатила услуги почты и стоимость посылки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Северчанка 1990 г.р. была обманута неизвестными мошенниками. Она рассказала полицейским, что на одном из сайтов в сети Интернет хотела приобрести планшет, но в итоге не получила товар и лишилась денежных средств, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По словам потерпевшей, на одном из сайтов она увидела рекламу о продаже планшета. Перейдя по ссылке, оказалась на странице интернет-магазина.

Как рассказали представители правоохранительных органов, изучив характеристики и отзывы о данной модели, женщина решила ее приобрести, оставив в окне заказа свои контактные данные. В тот же день ей позвонил менеджер магазина и уточнил адрес доставки, пояснив, что посылка придет наложенным платежом.

Через несколько дней женщина пришла на почту за посылкой, оплатила ее. Распечатав упаковку, потерпевшая поняла, что ее обманули – вместо планшета в посылке лежала бумага.

По факту мошенничества заведено уголовное дело.