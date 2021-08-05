Tele2 предложил томичам самим выбирать название сети на экране мобильного телефона

Новая услуга позволяет изменить на экране смартфона название сети Tele2 на любое другое. Это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре или просто новый веселый статус на каждый день.

Tele2 первым из «большой четверки» предложил клиентам самим выбирать название сети на экране мобильного телефона. Развлекательная фишка может быть использована и в бизнес-целях. Как сообщила пресс-служба мобильного оператора, возможность установить уникальное имя сети пригодится инстаблогерам, которые часто включают скриншоты или скринкасты в контент своего блога.

- Мы запускаем не только серьезные инновационные продукты, но и необычные развлекательные фишки для наших клиентов. Tele2 меняет правила и предлагает изменить название сети в своем смартфоне с привычного на уникальное. Уверен, это прекрасная возможность показать свою индивидуальность и выделиться из толпы, - отметил Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

Представители мобильного оператора уточнили, что новая услуга позволяет изменить на экране смартфона название сети Tele2 на любое другое. Это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре или просто новый веселый статус на каждый день. Для названия следует использовать латинские буквы и цифры, не более 15 символов. Изменить название сети за месяц можно неограниченное количество раз.

Для подключения услуги необходимо отправить USSD запрос *709*1#. Абонент получит SMS с описанием опции, а в ответ направит свой вариант названия сети, оно изменится автоматически. При отключении услуги на экране смартфона вновь появится привычное название Tele2. Стоимость опции составит 50 рублей в месяц. В первые два дня оно доступно бесплатно. Подробнее о новой услуге – на официальном сайте компании.