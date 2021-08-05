Прокуратура назначила «Томск РТС» выплатить штраф 100 тыс. рублей

По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Томска назначила штраф ресурсоснабжающей организации «ТомскРТС» в размере 100 тысяч рублей за нарушение сроков восстановления благоустройства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Акционерное общество «ТомскРТС» в марте 2021 года приступило к проведению коммунальных работ на ул. Котовского в г. Томске. Однако после их завершения, в нарушение установленных органом местного самоуправления сроков, работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства территории на месте раскопки не проведены», - уточняется в сообщении.

Прокуратура так же отметила, что по итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, а именно нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий.

Виновному назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, что в июне 2021 года, установлено, что «ТомскРТС» так же был оштрафован на 30 тысяч из-за срыва сроков подачи горячей воды

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4379905/