В Томской области жители с. Тахтамышево записали видеоролик для президента с жалобой

В Томской области жители села Тахтамышево опубликовали в соцсетях видеообращение. Они обеспокоены тем, что около села собираются строить песчаный карьер, об этом сообщил ЦУР в своем telegram-канале.

Глава Томского района Александр Терещенко дал свой комментарий по этому поводу.

- На видеоролике запечатлен действующий карьер, который разрабатывает ООО «НПО «Томскгеотан» по лицензии, полученной еще в 2007 году. Никакой информации о строительстве какого-то другого карьера в администрации Заречного сельского поселения и администрации Томского района нет. Боюсь, что жителей вводят в заблуждение, - ответил Терещенко.

На видеоролике местные жители обращаются к президенту Российской Федерации и губернатору Томской области с просьбой запретить организацию песчаного карьера возле с. Тахтамышево. Сельчане отмечают, что им мешает грязь, грузовые автомобиле и песок, также они не узнают свой вырубленный лес.

Департамент лесного хозяйства Томской области на вопрос о предполагаемой вырубке леса под строительство карьера также ответил, что земельные участки, относящиеся к землям лесного фонда, в окрестностях с. Тахтамышево, с. Кафтанчиково Томского района в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых юридическим и физическим лицам не предоставлялись.