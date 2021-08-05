В центре Томска 7 августа перекроют дорогу из-за ремонтных работ

Томичей просят выбирать другой путь для движения заранее. Фото: Ксения Высотина

В Томске с 7 до 28 августа для движения транспорта будет закрыт участок ул. Гоголя от пер. Нечевского до ул. Герцена в связи с работами на тепловых сетях, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Как уточнили в ведомстве, будет закрыт участок ул. Гоголя от пер. Нечевского до ул. Герцена. На этом месте бригады АО «ТомскРТС» выполняют работы по капитальному ремонту тепломагистрали с полной заменой изношенной строительной части и трубопровода. Движение будет перекрыто с 9:00 7 августа до 00:00 28-го числа.

Томичей просят выбирать другой путь для движения заранее.