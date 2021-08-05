Томичи жалуются на материальный ущерб из-за ремонта аэропорта

Из-за ремонтных работ, со 2 августа 2021 года полеты в аэропорту «Богашево» были ограничены. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Томской области жалуются в соцсетях на ущерб, понесенный из-за отмены рейсов из аэропорта Томска, и на безразличие со стороны авиакомпаний и администрации, об этом сообщает центр управления регионом в своем telegram-канале.

Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев дал свой комментарий.

- Окончательное решение о сроках работ принято 17 июня, тогда же выпущено специальное авиационное сообщение о введении ограничений. Чтобы проанализировать ситуацию и предложить пассажирам варианты переоформления или возврата билетов, авиакомпаниям требовалось 10 рабочих дней, - ответил Баев.

Так же он отметил, что не все авиакомпании первоначально смогли оперативно и качественно отреагировать на обращения пассажиров. Вопросы, выявленные на «горячей линии», проработаны с представителями авиакомпаний, по ним приняты меры по исправлению ситуации.

На сегодняшний день согласно действующим нормативным актам аэропорт не должен выплачивать компенсацию на оплату проезда до соседних аэропортов из-за переоформления билетов.

Напомним, что из-за ремонтных работ, со 2 августа 2021 года полеты в аэропорту «Богашево» были ограничены. С 18 июля с каждым пассажиром должны были связаться представители авиакомпаний и предложить переоформление, либо возврат авиабилетов.