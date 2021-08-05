Томский губернатор поблагодарил депутатов областного парламента за ударную пятилетку

Уходит в историю шестой созыв Законодательной Думы. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Выступая на заключительном собрании VI созыва Законодательной Думы Томской области, сегодня, 5 августа, губернатор Сергей Жвачкин поблагодарил депутатов за пять лет успешной совместной работы.

- Ни один день этой работы, конечно, не был легким. Оно и не удивительно, потому что мы, сибиряки, вполсилы работать не умеем. Депутатский корпус представляли четыре политические партии с разными взглядами на развитие экономики и социальной сферы. Мы c вами работали в условиях пандемии и вызванного ею глобального социально-экономического кризиса. Но как бы ни было тяжело, все пять лет наша совместная работа была конструктивной и шла в интересах миллиона жителей Томской области. В интересах нашей главной партии – томичей, - рассказал Жвачкин.

Глава региона отметил, что «результаты этой работы – не в цифрах, не в законах, не в отчетах, а в реальных, видимых людям изменениях, в добрых переменах» и привел ряд примеров результативной совместной работы исполнительной и законодательной власти.

- Мы с вами придумали программу «Дороги», и каждый год выделяли по полмиллиарда рублей на ремонт местных дорог, коренным образом улучшив ситуацию в наших городах и районах. Вместе с региональными дорогами, за пятилетку мы отремонтировали больше тысячи километров дорог в Томской области, – сказал губернатор. – Мы с вами и нашей наукой нашли решение десятилетиями не решаемой проблемы чистой воды, построив 150 «электронных колодцев». Благодаря этим станциям, доступ к чистой питьевой воде получили 100 тысяч жителей Томской области.

- Мы с вами на 60 процентов увеличили ежегодное финансирование здравоохранения, – продолжил глава Томской области. – Мы с вами построили шесть огромных школ и 20 детских садов. Мы с вами изобрели программу «Бюджетный дом» для привлечения на село бюджетников, врачей и учителей. Эти дома растут по области как грибы, и в них отмечают новоселье люди. Мы с вами при поддержке «Газпрома» за последние годы в два раза увеличили объемы газификации. Наконец, именно мы с вами дали второе дыхание научно-образовательному комплексу, придумав глобальный проект «Большой университет», объединивший университеты, академические институты и бизнес. Этот проект после поддержки правительства обрел федеральный масштаб и статус.

Отдельно Сергей Жвачкин обратил внимание на совместную работу областной исполнительной власти и депутатского корпуса в период эпидемии.

- В тяжелейшее время мы с вами поддержали и систему здравоохранения, и главные отрасли экономики, и малый бизнес. Благодаря нашим совместным точным и выверенным решениям, Томская область лучше многих справляется с эпидемией и ее последствиями. Не вводя локдаунов, QR-кодов и спецпропусков, мы успешно сохраняем жизнь и здоровье людей, восстанавливаем занятость и экономику, - заявил Сергей Анатольевич.

В конце своего выступления глава региона пожелал депутатам честной борьбы на новых выборах, и еще раз поблагодарил за совместную работу.