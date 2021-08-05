Коронавирус за сутки унес жизни еще двоих заболевших в Томской области

Число новых заболевших коронавирусом в Томской области за сутки остается на высоком уровне Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 5 августа 2021 года, стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 512 человек.

Также в Томской области выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 37 775 подтвержденных случав.

По данным оперштаба, 35 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 634 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,99. В коечном фонде свободно 25,9% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 589 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 790 пациентов скончались, 20 096 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 356 784 человек, 161 715 скончались, 5 679 842 выздоровели.