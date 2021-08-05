Томские продукты из рапса завоевывают новые рынки в Европе и Азии

Продукты из томского рапса находят новые рынки сбыта в мире! Фото: Виталий ТИМКИВ

Как сообщает пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, регион планирует увеличить экспорт продукции из рапса в 2021 году на 31%. Аграрии намерены выйти с ней на новые рынки европейских и азиатских стран. Если раньше продукция из рапса поставлялась из Томской области только в Китай, Литву и Чешскую республику, то в этом году ее начали экспортировать в Японию, Швейцарию и Великобританию.

Сайт департамента информирует, что предприятия области планируют увеличить на 31,4%, до 18,4 миллионов долларов, поставки за рубеж масложировой продукции из главной для региона экспортной сельхозкультуры. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Кнорр. Специалисты отмечают, что с 2018 года рапс является одной из основных экспортных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Томской области. Сегодня в регионе возделыванием рапса занимаются свыше 20 хозяйств. Большая его часть вывозится после переработки в жмых и масло за пределы области, в том числе за рубеж. Напомним, что в конце 2019 года губернатор Сергей Жвачкин поручил аграриям региона к 2025 году нарастить объем производства рапса с 28 тыс. тонн до 50 тыс. тонн в год.