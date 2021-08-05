Greenpeace России высоко оценил приверженность Томской области «Зеленому курсу»

"Зеленые" страны обратили внимание на приверженность региона "Зеленому курсу" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, Greenpeace России представил первый «Рейтинг открытости регионов России к «Зеленому курсу», в котором поставил область на почетное 5 место.

Обосновывая свое решение, специалисты отметили, что в регионе используется геотермальное отопление для теплоснабжения социальных объектов и частных домовладений. Также в Томской области планируется строительство комплекса по компостированию органических отходов, а из навоза и помета уже производят удобрение. Заметим, что в своем рейтинге активисты Greenpeace России собрали и обобщили проекты по снижению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата, которые реализуются или планируются в ближайшее время в регионах. Эксперты на основании этих данных также создали интерактивную карту.