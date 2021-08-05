«ЛизаАлерт»: волонтеры отряда Томской области ведут поиск пропавшего молодого человека

Поисково-спасательный отряд в Томской области ищет очередного исчезнувшего человека. Фото: отряд "ЛизаАлерт" Томской области социальная сеть ВКонтакте

В группах поисково-спасательного добровольческого отряда «ЛизаАлерт» Томской области в социальной сети вчера появилась новая запись. Сообщение гласит: «Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Сабуркин Алексей Владимирович, 28 лет (1992 г.р.). Со 2 августа 2021 года его местонахождение неизвестно». Отметим, что жители региона пропадают достаточно часто, но большинство из них находят живыми.

В информации сообщаются приметы молодого человека: «Рост: 175 см. Размер обуви: 45. Телосложение: нормальное Цвет глаз: карие. Волосы: темно-русые, очень короткая стрижка. Был одет: голубая футболка, темно-серые спортивные брюки, черные кроссовки. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)».