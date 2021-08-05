За год в Томской области значительно выросло количество семей, получающих пособие на первенца

Власть старается стимулировать рублем рождаемость в стране Фото: Евгения ГУСЕВА

Власть в нашей стране старается финансово поддерживать семьи с детьми, тем самым помогая им, а также стимулируя рождаемость. Вот наглядный пример из этой практики. Как сообщила пресс-служба администрации Томской области, выплаты на первенцев в регионе получают 8 827 семей. С января текущего года общая сумма выплаченных им «президентских» пособий на первого ребенка превысила 673 млн рублей. Специалисты отмечают, что ежемесячный размер такого пособия в Томской области составляет 12 927 рублей. Уточним, что выплата предоставляется по программе «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

По словам начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной, выплаты на первенцев в прошлом году получали 7 208 семей, намного меньше, чем сейчас. Льготу назначают или продляют центры социальной поддержки или отделы МФЦ «Мои документы». Заметим, что «президентское» пособие на первого ребенка получают семьи со среднедушевым доходом в пределах двух прожиточных минимумов (25 918 рублей).