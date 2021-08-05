В Томске появилось еще одно современное общественное пространство для отдыха и занятий спортом

Еще одно хорошее место для занятий спортом и отдыха появилось в областном центре. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, сегодня, 5 августа, подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства ООО «Автодор» заканчивает высадку кустарников и обустройство газонов на ул. Сибирской, 64/1. Специалисты отмечают, что на протяжении двух лет эта территория была объектом реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Теперь здесь появилось удобное место для отдыха и детская площадка.

Сайт администрации областного центра напоминает о том, что в прошлом году здесь были уложено специальное покрытие, смонтированы спортивные тренажеры. В текущем году за счет внебюджетных средств был снесен расселенный деревянный дом по ул. Степана Разина, 14. Это позволило строителям приступить ко второму этапу благоустройства в рамках нацпроекта. Сегодня на ул. Сибирской, 64/1 есть современное многофункциональное общественное пространство, которое пользуется популярностью у местных жителей, посетителей муниципального досугового центра «Сибиряк» и коррекционной школы-интерната № 33.