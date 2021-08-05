Проверьте ваши денежки: в томских банках в 2021 году нашли в два раза больше поддельных банкнот

В случае обнаружения купюры с признаками подделки необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. Фото: Мария ЛЕНЦ

В банках Томской области в первом полугодии 2021 года выявлено 67 поддельных банкнот на общую сумму 321 550 рублей. По сравнению с тем же периодом 2019-го это в 2,2 раза больше по количеству и в 2,4 раза по сумме, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

По-прежнему среди выявленных подделок основную долю – 95% – составляет номинал 5 000 рублей. По одной обнаружены фальшивки в 1 000, 500 и 50 рублей.

– Сегодня в обороте находятся два варианта пятитысячной банкноты – образца 1997-го и модификации 2010 года. Почти все подделки относятся к первому варианту, поэтому томичи должны больше внимания обращать именно на них, – пояснила управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. – Популярных способов проверки водяного знака на просвет или участков с повышенным рельефом на ощупь здесь недостаточно, нужно смотреть минимум три-четыре признака подлинности. Это могут быть скрытое изображение букв «РР» на орнаментальной ленте и оптически переменная краска на гербе Хабаровска. Их проверяют под углом, наклоняя банкноту.

По данным Сибирского ГУ Центробанка РФ, за 6 месяцев 2021 года в банках СФО было обнаружено 698 поддельных российских банкнот и 53 – иностранных. Это на 12% и 43% больше, чем годом ранее. Наибольшее количество фальшивок выявлено в Омской области (123 штуки), наименьшее (всего две) – в Республике Алтай.

Отмечается, что основными местами для сбыта фальшивок мошенники выбирают мелкие магазины, кафе и автозаправки, где нет специального оборудования для проверки купюр.

Эксперты ЦБ предупреждают: если к вам попала подделка, ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться. Изготовление, сбыт, перевозка, а также хранение поддельных денег влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до миллиона рублей. При определенных обстоятельствах – в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.