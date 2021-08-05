В Томске и Северске горожан, желающих получить загранпаспорт, готовы принять «Криптобиокабины»

Офисы МФЦ "Мои документы" осваивают новые направления работы... Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-служба администрации Томской области сообщила, что в МФЦ «Мои документы» заработали 2 комплекса для оформления биометрического загранпаспорта. Разумеется, они появились в крупных городах региона, где больше всего желающих выехать за рубеж. Офисы МФЦ постепенно осваивают новые направления деятельности.

Специалисты отмечают, что 4 августа в отделе МФЦ по Кировскому району, расположенном по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103д, заработал первый программно-технический комплекс «Криптобиокабина». Еще один такой комплекс установлен в северском отделе МФЦ по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 103.

Интернет-портал администрации Томской области информирует, что с помощью нового оборудования жители региона смогут оформить и получить загранпаспорт нового образца с биометрическими данными без визита в миграционную службу. Через цифровую «Криптобиокабину» в офисах МФЦ «Мои документы» отпечатки пальцев и фото человека автоматически будут передаваться в систему МВД. Срок изготовления загранпаспорта составит 1 месяц.