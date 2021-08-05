Сельская жительница в Томской области ответит за оскорбление судьи в Интернете

Государство стоит на страже чести представителей власти, сотрудников правоохранительных органов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Томской области на своем сайте в сети Интернет разместила вчера очередную новость. По словам сотрудников ведомства, следственными органами Следкома региона завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летней жительницы села Мельниково Шегарского района в неуважении к суду, выразившееся в оскорблении судьи. Заметим, что в последнее время покушения на честь и здоровье представителей власти, увы, не так редки в Томской области.

Сайт правоохранительного органа излагает версию следствия. Дело было так. Обвиняемая, являясь ответчиком по гражданскому делу, рассмотренному мировым судьей судебного участка Шегарского судебного района Томской области, разместила в открытом доступе в сети Интернет на своем канале в популярном сервисе видеохостинга видеоролик. В нем она публично, в грубой неприличной форме прокомментировала компетентность мирового судьи при отправлении ею правосудия. Женщина унизила честь и достоинство представителя власти в мантии, проявив тем самым неуважение к суду.

Сотрудники Следственного комитета отмечают, что в настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены на рассмотрение в Шегарский районный суд Томской области.