В Томской области план кампании по заготовке кормов хозяйства выполнили почти на 60 процентов

Полным ходом в Томской области продолжается сенокос и заготовка кормов для скота! Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщила пресс-служба администрации Томской области, а регионе продолжается заготовка кормов для нужд животноводства. Специалисты отмечают, что хозяйства на 4 августа выполнили план кампании на 58,7%, заготовив, в среднем, 17 центнеров кормовых единиц на условную голову.

Интернет-портал администрации области информирует, что всего к предстоящей зимовке аграрии запасли уже 50,7 тыс. тонн сена, 123,3 тыс. тонн сенажа и 24 тыс. тонн зерносенажа. В лидерах по объемам кормозаготовки – хозяйства Зырянского и Шегарского районов региона - у них почти 80 процентов выполнения плана. Время у аграриев для заготовки пищи для скота еще есть.