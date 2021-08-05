Погода 5 августа 2021: в Томске сегодня небольшое похолодание, в области будут грозы

На пару дней в Томске стало немного прохладнее... Возможны дожди

Сегодня, в четверг 5 августа 2021 года, в Томске синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь, днем местами сильный; возможна гроза. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами усиление до 13 м/с. Температура днем +20…+22°С.

По Томской области днем Гидромет прогнозирует облачную погоду с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозах сильные дожди, град. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами усиление до 13 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура днем +22…+27°С, местами до +17°С. Томский ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» прогнозирует 5 и 6 августа местами по области и г. Томску кратковременные дожди, грозы, град.