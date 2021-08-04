Суд и прокуратура на севере Томской области потребовали прекратить сбрасывать в Обь неочищенные стоки

Коммунальщики на севере Томской области никого не боятся? Будут ли они выполнять решение суда? Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура страны постоянно следит за исполнением природоохранного законодательства РФ. И вот очередной пример этого. Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает о том, что Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения МУП Каргасокский «Тепловодоканал» требований законодательства при использовании р. Обь для осуществления сброса сточных вод вблизи с. Каргасок. Специалисты отмечают, что проверка осуществлена на основании информации Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что проведенная поверка показала, что надлежащая очистка сбрасываемых сточных вод предприятием не обеспечивается, что приводит к загрязнению водного объекта. Анализ специалистами отобранных проб воды показал многократное превышение в стоках допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Как отмечается, Томский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на МУП Каргасокский «Тепловодоканал» обязанности привести показатели качества сточных вод, сбрасываемых в р. Обь, в соответствие с нормативами допустимых сбросов в водный объект. Каргасокский районный суд исковые требования удовлетворил.