Реконструкция ВПП: первые 150 метров полосы томского аэропорта будут готовы 8 августа

Реконструкция взлетно-посадочной полосы - важнейший элемент реконструкции всего томского аэропорта Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как информирует пресс-служба администрации Томской области, сегодня, 4 августа, замгубернатора Игорь Шатурный провел штаб по реконструкции взлетно-посадочной полосы томского аэропорта. Напомним, что общий объем финансирования всех работ на комплексе «Богашево» из федерального бюджета составляет 2,8 млрд рублей. Завершить реконструкцию аэропорта власти планируют в 2022 году.

Интернет-портал администрации региона сообщает, что со 2 августа подрядные организации перешли в режим работы в «окна». Это означает, что за пять с половиной суток каждой недели до 25 сентября специалисты будут асфальтировать по 150 метров взлетно-посадочной полосы. Отремонтированный участок будет передаваться для выполнения полетов. По словам Игоря Шатурного, первые 150 метров должны быть готовы к 8 августа.