Жатва-2021: на юге Томской области аграрии сегодня начали уборку зерновых

В Томской области сегодня стартовала жатва... Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает интернет-портал администрации Томской области, сегодня, 4 августа, стартовала уборка зерновых в хозяйстве «Вороновское» Кожевниковского района. Аграрии обмолотили здесь первые 25 гектаров посевов озимой ржи и собрали 60 тонн зерна. Специалисты отмечают, что такие сроки жатвы являются достаточно привычными для юга региона. Исключением стал прошлый год, когда из-за ранней жаркой весны убирать урожай стали на 2 недели раньше обычного.

По словам директора «Вороновского» Валерия Вильта, который имеет 25-летний опыт работы в сельском хозяйстве, ни одна уборочная кампании не бывает похожа на другую. Планы хозяйства на август – закончить уборку озимой ржи и провести сев этой культуры под урожай будущего года.

По прогнозной оценке экспертов, сообщает пресс-служба администрации области, массовая уборка озимых культур в регионе должна стартовать на следующей неделе. Аграриям предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых с площади 165,7 тыс. гектаров.