Следком: на берегу Чулыма в Томской области найден труп пропавшего жителя региона

Следователям и экспертам теперь нужно понять, что произошло весной с пожилым рыбаком... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил сегодня, 4 августа, сайт СУ Следственного комитета РФ по Томской области, в регионе обнаружено тело жителя Зырянского района, который числился без вести пропавшим. Стоит отметить, что ежегодно в области исчезает достаточно много людей. Большую часть находят живыми.

Пресс-служба федерального ведомства информирует, что еще в апреле текущего года 73-летний житель поселка Причулымский Зырянского района Томской области отправился на рыбалку на реку Чулым и не вернулся. 3 августа этого года в ходе проверочных мероприятий тело мужчины было обнаружено на участке местности вблизи поселка Причулымский, неподалеку от реки Чулым.

Специалисты сообщают, что погибший опознан родственниками. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, выполняются иные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.