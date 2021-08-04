В Томске будет приведен в порядок сквер на Белом озере и очищено дно водоема

Сквер вокруг Белого озера в Томске в последние годы стал благоустроенным общественным пространством и любимым местом прогулок горожан

Как информирует сайт мэрии города Томска, сегодня, 4 августа, прошло рабочее совещание на берегу Белого озера в областном центре по проблемам благоустройства. Здесь замглавы Октябрьского района Антон Кравцов провел встречу с представителями бизнеса, которые работают на территории сквера, который является одним из излюбленных мест прогулок жителей города. Поручение усилить благоустройство общественного пространства дал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Были высказаны замечания по содержанию территории, даны поручения различным организациям и компаниям. По словам заместителя главы Октябрьского района Антона Кравцова, на днях при участии бизнеса и дайверов будет проведена очистка дна озера. Акция «Экологический подводный десант» здесь проводится регулярно. Кроме того, в 2023 году власть планирует включать этот сквер в перечень объектов рейтингового голосования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».