Томский губернатор поддержал заявки пяти университетов на участие в новой программе «Приоритет-2030»

Целью новой федеральной программы «Приоритет-2030» является формирование группы университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой поддержать заявки пяти томских университетов на участие в новой федеральной программе «Приоритет-2030», сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Наши университеты уже сейчас являются лидерами в своих направлениях, конкурентоспособными не только на национальном уровне. Поэтому они обладают реальным потенциалом и всеми возможностями для участия в новой федеральной программе, - подчеркнул губернатор.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, заявки на участие в программе подали пять томских университетов: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ и ТГАСУ.

Добавим, что целью новой федеральной программы «Приоритет-2030» является формирование к 2030 году в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.